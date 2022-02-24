İngiliz meclisi, Abramovich ve Usmanov için harekete geçti!

İngiliz Avam Kamarası'nda Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich ve Arsenal'in sahibi Alisher Usmanov'a yaptırım uygulanması, kulüplerine el konulması teklif edildi.



İngiltere İşçi Partisi milletvekili ve eski bakan Chris Bryant, "İçişleri Bakanlığı'ndan 2019 yılında Bay Abramovich ile ilgili bir belge elime geçti. Yasadışı finans ve kötü niyetli faaliyetlerini hedeflemeyi amaçlayan Rusya'nın stratejisinin bir parçası olarak Abramovich de işbirliği yapmış. Bunun bir örneği, Bay Abramovich'in mahkeme işlemlerinde siyasi nüfuz için rüşvet ödediğini kabul etmesidir." dedi.



"Bu neredeyse 3 yıl önceydi ve bununla ilgili çok az şey yapıldı." diyerek sözlerini sürdüren Chris Bryant, "Bay Abramovich'in artık bu ülkede bir futbol kulübü sahibi olmasını istediğinizden emin misiniz? 152 milyon sterlinlik evi de dahil olmak üzere bazı mal varlıklarına el koyma zamanı gelmedi mi? Bunun gibi birinci kademe vizesi olan diğer kişilerin kötü niyetli faaliyetlerinden yüzde yüz emin olamıyor musunuz?" ifadelerini kullandı.



2011 Yılında İngiliz Yüksek Mahkemesi, Bay Abramovich'in bir diğer Rus oligark Boris Berezovski ile yozlaşmış ve mahkemeleri manipülasyona açık bir ülkede iş anlaşmaları yaptığına karar verdi. Ayrıca, Boris Berezovski'nin Bay Abramovich'in 'siyasi babası' olduğuna da yer verdi.



BİR DAHA BİRLEŞİK KRALLIK'A GİREMEYECEK



Bugünkü gelişmeler sonrası Bay Abramovich'in Rusya dahil olmak üzere bir başka ülkenin vizesi de olsa Birleşik Krallık'a giriş yapamayacağını ve yaşamayacağını doğruladı.



2018'de İsrail vatandaşı olan Roman Abramovich, 6 ay İngiltere vizesi aldı. Ardından geçen ekim ayında İsrail pasaportunu kullanarak Londra'ya kısa süreli bir yolculuk yaptı.



2018'de İngiliz 1. Kademe yatırımcı vizesi de iptal olan Roman Abramovich'in bir daha İngiltere'ye turist olarak girmesinin bile söz konusu olmadığını İngiliz yetkilileri doğruladı.



"YÜKSEK PROFİLLİ RUSLAR'A ÖNLEM ALINACAK"



Chris Bryant'ın sözleri sonrası cevap hakkını kullanan Avam Kamarası Lideri Mark Spencer, "Bu hafta Lordlar Kamarası'nda da kabul edilen yaptırımlar arasında yüksek profilli Rus bireylere karşı çok güçlü önlemler de var. İçişleri Bakanı, önümüzdeki pazartesi günü burada olacak ve ona doğrudan sorularınızı iletebileceksiniz." açıklamasını yaptı.



ARSENAL'İN SAHİBİ İÇİN DE YAPTIRIM İSTENDİ



Liberal Demokrat Partisi Milletvekili Layla Moran, Roman Abramovich ile birlikte Arsenal'in sahibi olan oligark Alisher Usmanov'un da yaptırım listesine girmesini talep etti.



DIŞİŞLERİ BAKANI: "PUTIN'E YAKIN İNSANLAR DA..."



Dışişleri Bakanı Liz Truss, doğrudan Roman Abramovich'in yaptırımlara maruz kalıp kalmayacağına dair soruları cevaplamadı ancak yüksek profilli Rus bireylerin yaptırım altında olacağını söyledi.



Liz Truss, "Rusya askerlerini çekmeyi reddederse, daha fazla bankayı, seçkinleri ve önemli şirketleri hedef alacağız. Bu Putin'e acı çektirmek ve Putin'e yakın insanları hedef alarak Rus ekonomik sistemini düşürmekle alakalı." açıklamasını yaptı.



"OLİGARKLARIN GANİMETLERİNİN EV SAHİBİ DEĞİLİZ"



İşçi Partisi lideri Sir Keir Starmer, "Oligarkların bu ülkede cezasız kaldığı dönem atık sona ermeli. Bu ülke, Rus oligarkların ganimetleri için ev sahibi olamayacağından yüzde yüz emin olma zamanı gelmiştir." dedi.



BAŞBAKAN JOHNSON: "BASKIYI ARTIRACAĞIZ"



İngiltere Başbaşkanı Boris Johnson ise, hızlı hareket etme ve karar alma isteklerini anladığını ancak uluslararası toplumla koordineli bir şekilde hareket etmenin hayati önem taşıdığını söyledi.



Johnson, "Bütün dile getirilen önlemler konusunda, tüm finans merkezleri ile birlikte hareket etmeliyiz. Böylece daha etkili olacağız. Birleşik Krallık'ın şu an yapmaya çalıştığı şey de budur. Kademeli olarak üzerlerindeki baskıyı artıracağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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