Karius'un kaderini final maçı belirledi

Courtois'nın yerine Kepa

UEFA'nın finansal fair play kuralının da etkisiyle son yıllara göre daha durgun bir dönem geçiren Avrupa futbolunda yaz transfer dönemine kaleci transferleri damga vurdu.Dünyanın en zorlu liglerinden İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışının yanı sıra kupa ve Avrupa kulvarında da hedeflerine ulaşmak için kıyasıya mücadele eden İngiliz kulüpleri, kalesini gole kapatmak adına rekor bonservis bedelleriyle transfer yapmaktan kaçınmadı.Kaleci transferlerinde en son rekorun Parma'dan Juventus'a 33 milyon sterlin bonservisle giden İtalyan Gianluigi Buffon ile 2001 yılında kırıldığı futbol dünyasında, kadrolarına büyük yatırım yapan Manchester City, Liverpool ve Chelsea, son iki kaleci transferlerinde üst üste üç rekor kırdı.Manchester City'deki ilk iki yılında yaklaşık 450 milyon sterlinlik transfer yapan Katalan teknik adam Pep Guardiola, harcamalarının yarısından fazlasında tercihini savunma hattındaki oyuncularından yana kullandı.Göreve geldiğinda İngiliz kaleci Joe Hart'ı kadroda düşünmeyen ve Claudio Bravo'yu transfer eden 47 yaşındaki Guardiola, Şilili file bekçisinin performansından da memnun kalmayınca 35 milyon sterlinlik rekor bonservis bedeliyle kaleyi Benfica'nın Brezilyalı futbolcusu Ederson'a emanet etti.En pahalısı 57 milyon sterlin bonservisle Aymeric Laporte olmak üzere savunma hattına yaptığı 233 milyon sterlinlik yatırımın karşılığını alan Manchester City, şampiyonluk ipini göğüslediği geçen sezon 18 maçta gol yemeden sahadan ayrıldı.Premier Lig'de geçen sezon tüm kulvarlarda 33 maçta kaleyi koruyan Alman kaleci Loris Karius, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid karşısında yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilerin hedefi olunca Liverpool, kaleci bonservisinde yeni rekorun sahibi oldu.İngiliz temsilcisi, İtalya'nın Roma takımında forma giyen Brezilyalı Alisson Becker'i 67 milyon sterlin ödeyerek renklerine bağladı.Roma'daki ilk sezonunda UEFA Avrupa Ligi maçlarında forma şansı bulan Becker, geçen sezon ise ligde 37, yarı finale kadar yükseldikleri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 12 maçta takımının kalesini korudu.Alman teknik adam Jürgen Klopp ile 28 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Liverpool, geçen yıl da 75 milyon sterlin rekor bonservis bedeliyle Southampton'dan Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk'i almıştı.2018 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale kadar çıkan Belçika Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Thibaut Courtois'yı 35 milyon sterline Real Madrid'e gitmesine izin veren Chelsea, kaleci transferinde son rekoru kıran takım oldu.Sezona yeni teknik direktörü Maurizio Sarri ile giren Londra ekibi, Athletic Bilbao'nun 23 yaşındaki kalecisi Kepa Arrizabalaga'yı 72 milyon sterlin bonservis bedeliyle 7 yıllığına renklerine bağladı.Chelsea'nin 2011 yılında Genk'ten transfer ettiği ve ardından Atletico Madrid'e kiraladığı Courtois, 4 sezondur formasını giydiği Londra temsilcisiyle 2 Premier Lig, birer kez de Lig Kupası ve Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşadı.Athletic Bilbao ile son iki sezonda ligde 53 maça çıkan 23 yaşındaki Kepa ise 2012 yılında Avrupa Şampiyonu olan 19 Yaş Altı İspanya Milli Takımının kadrosunda yer alıyordu.