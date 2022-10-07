İngiliz hükümetine başvurdular: 'Haaland'ı yasaklayın'

Manchester City'e transfer olduğundan bu yana rekorları bir bir kıran Erling Haaland içinj flaş bir kampanya başlatıldı.



Premier Lig'de oynadığı 8 maçta 3 kez hat-trick yapan ve 14 gol 3 asiste ulaşan Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde ise oynadığı 3 maçta 5 gol attı.



İngiliz futbolseverler ise 'Erling Haaland bir robot olduğu için Premier Lig'den ihraç edilmeli' şeklinde bir imza kampanyası başlattı. İmza kampanyası Birleşik Krallık'ın dijital dilekçe sayfası üzerinden yapıldı. [Editör Notu: Türkiye'deki CİMER'e benzer şekilde Lordlar veya Avam Kamarası, buradaki imza kampanyalarına resmi cevap verir, olumlu veya olumsuz karşılar.]



İmza kampanyasında 'O bir robot. İnsan değil. Belki bir cyborg, bir makine' ifadeleri kullanıldı.



İmza kampanyasına kısa süre içerisinde 2 milyon farklı kişi katıldı. İmza kampanyasına Haaland'ın Manchester City'den takım arkadaşı Aymeric Laporte de katıldı.





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