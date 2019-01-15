İngiliz futbolcu sokakta masturbasyon yaptı!

İngiltere League One (3.Lig)'de forma giyen 22. yaşındaki İngiliz fubtolcu Gavin Whyte'ın sokakta masturbasyon yaptığı görüntüler Ada'da olay oldu.
The Sun'da yer alan habere göre, sokakta bir arkadaşıyla masturbasyon yaparken görüntüleri ortaya çıkan 22 yaşındaki kanat oyuncusuna, İngiliz polisi tarafından soruşturma başlatıldı.
İngiliz kulübü, olayla ilgili sessizliğini korurken alınan bilgiye göre futbolcu ile özel bir görüşme yapacakları aktarıldı.
SOKAKTA MASTURBASYON SUÇ!
İngiliz yasaları gereğince, sokakta masturbasyon yapmak, "Sokakta Kamu Ahlakını Öfkelendirmek"ten dolayı suç olarak kabul ediliyor.
"VİDEO, KABUL EDİLEMEZ!"
Öte yandan Oxford teknik direktörü Michael O'Neill, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Gavin'in videoda yaptıkları kesinlikle kabul edilemez. Bu, Kuzey İrlandalı insanlardan beklediğimizin çok altında bir tutum. Oxford'un bu önemli hata için kendisine uygun bir ceza vereceğini, hem İrlandalıların hem de İngilizlerin bu konu ile ilgili vicdanının rahatlatılacağını biliyorum." dedi.
İşte o anlar;
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
The Sun'da yer alan habere göre, sokakta bir arkadaşıyla masturbasyon yaparken görüntüleri ortaya çıkan 22 yaşındaki kanat oyuncusuna, İngiliz polisi tarafından soruşturma başlatıldı.
İngiliz kulübü, olayla ilgili sessizliğini korurken alınan bilgiye göre futbolcu ile özel bir görüşme yapacakları aktarıldı.
SOKAKTA MASTURBASYON SUÇ!
İngiliz yasaları gereğince, sokakta masturbasyon yapmak, "Sokakta Kamu Ahlakını Öfkelendirmek"ten dolayı suç olarak kabul ediliyor.
"VİDEO, KABUL EDİLEMEZ!"
Öte yandan Oxford teknik direktörü Michael O'Neill, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Gavin'in videoda yaptıkları kesinlikle kabul edilemez. Bu, Kuzey İrlandalı insanlardan beklediğimizin çok altında bir tutum. Oxford'un bu önemli hata için kendisine uygun bir ceza vereceğini, hem İrlandalıların hem de İngilizlerin bu konu ile ilgili vicdanının rahatlatılacağını biliyorum." dedi.
İşte o anlar;
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın