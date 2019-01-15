İngiliz futbolcu sokakta masturbasyon yaptı!

SOKAKTA MASTURBASYON SUÇ!

"VİDEO, KABUL EDİLEMEZ!"

İşte o anlar;

İngiltere League One (3.Lig)'de forma giyen 22. yaşındaki İngiliz fubtolcu Gavin Whyte'ın sokakta masturbasyon yaptığı görüntüler Ada'da olay oldu.The Sun'da yer alan habere göre, sokakta bir arkadaşıyla masturbasyon yaparken görüntüleri ortaya çıkan 22 yaşındaki kanat oyuncusuna, İngiliz polisi tarafından soruşturma başlatıldı.İngiliz kulübü, olayla ilgili sessizliğini korurken alınan bilgiye göre futbolcu ile özel bir görüşme yapacakları aktarıldı.İngiliz yasaları gereğince, sokakta masturbasyon yapmak, "Sokakta Kamu Ahlakını Öfkelendirmek"ten dolayı suç olarak kabul ediliyor.Öte yandan Oxford teknik direktörü Michael O'Neill, konu ile ilgili yaptığı açıklamada,dedi.