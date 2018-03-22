İngiliz file bekçisi Pickford hedefi koydu! "1 numara olacağım"
İngiltere'nin İsveç'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada başarılı bir performans sergileyen İngiliz kaleci Jordan Pickford, 1 numara olmayı hedeflediğini vurguladı.
Dünya Kupası'nda İsveç'i 2-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdıran İngiltere'de 24 yaşındaki file bekçisi Jordan Pickford, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Jordan Pickford'ın açıklamaları;
"Bugün ne kadar iyi olabileceğimi gösterdim. Çok çalışıyorum ve maksimum seviyeye ulaşmaya çabalıyorum. En iyi maçlarımdan birini çıkardım. Her maçta elimden geleni yapıyorum.
1 NUMARA OLACAĞIM
"Kendimi kanıtlamak için alt liglerde mücadele ettim. Umarım bir gün 1 numara olacağım. Benim için her maç bir test."
Everton formasıyla geçen sezon 46 maça çıkan Pickford, 70 gol yedi ve 12 maçta kalesini gole kapadı.
İşte Jordan Pickford'ın açıklamaları;
"Bugün ne kadar iyi olabileceğimi gösterdim. Çok çalışıyorum ve maksimum seviyeye ulaşmaya çabalıyorum. En iyi maçlarımdan birini çıkardım. Her maçta elimden geleni yapıyorum.
1 NUMARA OLACAĞIM
"Kendimi kanıtlamak için alt liglerde mücadele ettim. Umarım bir gün 1 numara olacağım. Benim için her maç bir test."
Everton formasıyla geçen sezon 46 maça çıkan Pickford, 70 gol yedi ve 12 maçta kalesini gole kapadı.
Son Dakika Haberleri
Sonuçlar
Bugüne ait maç bulunmuyor.
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Uruguay
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|5
|9
|2
|Rusya
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|4
|6
|3
|Suudi Arabistan
|3
|1
|0
|2
|2
|7
|-5
|3
|4
|Mısır
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0