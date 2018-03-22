İngiliz file bekçisi Pickford hedefi koydu! "1 numara olacağım"

Dünya Kupası'nda İsveç'i 2-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdıran İngiltere'de 24 yaşındaki file bekçisi, maçın ardından açıklamalarda bulundu."Bugün ne kadar iyi olabileceğimi gösterdim. Çok çalışıyorum ve maksimum seviyeye ulaşmaya çabalıyorum. En iyi maçlarımdan birini çıkardım. Her maçta elimden geleni yapıyorum."Kendimi kanıtlamak için alt liglerde mücadele ettim. Umarım bir gün 1 numara olacağım. Benim için her maç bir test."Everton formasıyla geçen sezon 46 maça çıkan Pickford, 70 gol yedi ve 12 maçta kalesini gole kapadı.