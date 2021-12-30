İngiliz ekipleri Coutinho'nun peşinde!

Barcelona'da bekleneni veremeyen ve takımdan gönderilmesi beklenen Philippe Coutinho için Premier Lig ekiplerinin sıraya girdiği kaydedildi.



4 TAKIM BİRDEN



İngiliz ekiplerinden; Arsenal, Everton, Newcastle United ve Tottenham'ın Brezilyalı futbolcuyu kadrolarına katmak için girişimlerde bulunduğu aktarıldı.



BREZİLYA'DAN DA TALİPLERİ VAR



Öte yandan Coutinho için Brezilya ekipleri Atletico Mineiro ve Palmeiras'ın da istekli olduğu ancak Barcelona'nın talep edeceği bonservis bedelini ödeme konusunda sıkıntı yaşayabilecekleri ifade edildi.



2022 Dünya Kupası'nda Brezilya'nın kadrosunda yer almak isteyen Coutinho'nun, süre alabileceği bir kulübe transfer olmak ve kariyeri adına en doğru seçimi yapmak istediği belirtildi.



BU SEZON 2 GOL ATTI



Barcelona'nın Ocak 2018'de 140 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Liverpool'dan kadrosuna kattığı 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Barcelona'da 5'i ilk 11 olmak üzere 16 maçta görev aldı. Coutinho, bu maçlarda 2 gol attı.





İLGİLİ VİDEO