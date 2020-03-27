İngiliz ekibinde 1 futbolcunun testi pozitif

Brighton & Hove menajeri Graham Potter, takımdan şimdiye kadar 3 futbolcuya Kovid-19 testi uygulandığını ve 1 futbolcularının testinin pozitif çıktığını açıkladı.Potter yaptığı açıklamada futbolcularından belirti taşıyanlara test uygulama yöntemine gittiklerini belirterek, "Şu ana kadar 1 futbolcumuzun testi pozitif çıktı. Talihsiz bir durum ancak şu anda durumu gayet iyi." sözlerini kullandı.Hangi futbolcunun testinin pozitif çıkacağını açıklamak istemediğini söyleyen Potter, şu anda böyle bir yetkisi olmadığını söyledi.İngiliz menajer ayrıca geçen hafta eşinin grip benzeri bazı belirtiler göstermesi sebebiyle teste girdiğini ve bir süre evde 3 çocuğuyla tek başına kalmak zorunda kaldığını da sözlerine ekledi.