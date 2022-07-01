İngiliz ekibi Uğurcan Çakır için teklifi yükseltti

Trabzonspor'un tarihi şampiyonluğunda başrol oynayan milli kalecinin Avrupa'ya transferi gerçekleşiyor.



Uğurcan Çakır için İngiltere Premier Lig'in yeni ekibi teklifini revize etti.



UĞURCAN ÇAKIR İÇİN TEKLİF YÜKSELTİLDİ



Uğurcan Çakır için geçtiğimiz günlerde 18,5 milyon euroluk teklifle Trabzonspor'un kapısını çalan Fulham, Bordo-Mavililerin 20 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay talebine takılmıştı.



Akşam'ın haberine göre; İngiltere Premier Lig'e yükselen ve 200 milyon euro ayakbastı parası alan Fulham'ın teklifini 20 milyon euroya çıkardığı iddia edildi.



OYUNCUNUN TAVRI SONRASI TRABZONSPOR ISRARINDAN VAZGEÇTİ



Trabzonspor ilk teklif sonrası Ada ekibinden sonraki satıştan yüzde 20 pay isterken, son öneri sonrası bu ısrarından vazgeçti.



Uğurcan Çakır'ın kariyer hedefi sebebiyle transferini istemesi de Bordo-Mavililerin inadından vazgeçmesine sebep oldu.



HAYALİ GERÇEK OLUYOR



Sezon boyunca "önce şampiyonluk, sonra transfer" mesajı veren Uğurcan Çakır, çeşitli mecralarda verdiği röportajlarda hayalinin İngiltere Premier Lig'de oynamak olduğunu dile getirmişti.



Son dakika pürüzü yaşanmaması halinde transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor.



MENAJERİ AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU



Uğurcan için transfer görüşmeleri yapıldığının altını çizen menajer Necdet Çakır, Süper Lig'in kalitesine değinerek bekledikleri teklife şimdilik ulaşamadıklarını belirtmişti.



Çakır, Henüz resmiyete dökülen bir şey olmadığını da sözlerine eklemişti.



Necdet Çakır açıklamasında, "Uğurcan'ı sene içinde transfer konusunda rahatsız etmedik, ama arka planda çok büyük çalışmalar yaptık. Belli bir noktaya geldik. Uğurcan'ın iyi performans göstermesi, başka kulüplerin daha fazla talep etmesi için önemli bir etken oldu. Maalesef ligimiz çok değerli değil. Maçlarımız, derbiler harici çok fazla takip edilmiyor. Milli Takımımız da UEFA Uluslar Ligi'nde C klasmanında. Aksi takdirde daha yüksek rakamlardan bahsedebilirdik.Uğurcan'a, Avrupa'nın 4 büyük liginden ilgi var. Onun için verilecek bonservis bedeli 10-15 milyon Euro arası olacak, üstü olmaz." ifadelerini kullanmıştı.





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