İngiliz devleri Ajaxlı Antony'nin peşinde!

Ajax'ın yıldız kanat oyuncusu Antony Matheus için İngiliz devlerinden Liverpool, Chelsea, Manchester United ve Manchester City'nin transfer yarışına girebileceği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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İngiliz devleri Ajaxlı Antony'nin peşinde!
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19 Şubat 2022 17:26
Ajax'ın yıldız kanat oyuncusu Antony Matheus için flaş bir iddia ortaya atıldı.

90min'in haberine göre, İngiliz devleri Manchester City, Liverpool, Manchester United ve Chelsea'nin Ajax'ın yıldız oyuncusu için girişimlere başlayacağı belirtildi.

Haberde Brezilyalı oyuncunun da İngiltere'de oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.

Ayrıca İtalya ve İspanya'daki bazı kulüplerin de oyuncu için istekli olduğu ancak Brezilyalının Premier Lig'de oynamak istediği öne sürüldü.

"ONU TAKIMDA TUTMAK ZOR"

Aralık ayında konuşan Ajax patronu Erik ten Hag, Antony'yi sezon sonunda takımda tutmanın zor olacağını itiraf etti.

Ten Hag, yaptığı açıklamada, "Futbol açısından bakıldığında, onun inanılmaz bir yetenek olduğu ortada, inanılmaz güzel bir gelişim yaşıyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde sahne alırsak, o zaman ilgi odağı olacağı ve birçok kulübün ilgisini çekeceği açık." ifadelerini kullandı.

2020'de Sao Paulo'dan Ajax'a transfer olan yıldız oyuncu, bu sezon Hollanda ekibinin formasıyla çıktığı 25 maçta, 11 gol ve 8 asist yapma başarısı gösterdi.

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