İngiliz devi Hakan Çalhanoğlu'na talip oldu

Milan'la pandemi arasından dönüş sonrası performansı tavan yapan Hakan Çalhanoğlu, İngiltere gündemine girdi.



Premier Lig devi Manchester United milli oyuncumuzu transfer etmek istiyor.



5 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİSİ



İngiliz Daily Mirror'ın haberine göre; Kırmızı Şeytanlar 26 yaşındaki milli oyuncu için 5 yıllık sözleşme önermeyi düşünüyor.



Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi bu sezon son yılına girdi ve Milan kulübü ile olan yeni sözleşme görüşmeleri de tıkandı.



Son dönemde performansıyla yıldızlaşan 26 yaşındaki orta sahanın, Milan'ın teklif ettiği senelik 3 milyon avroluk teklif sonrası hayal kırıklığına uğradığı öğrenildi.



Milli orta saha, sözleşmesine göre senelik 2.5 milyon avro kazanıyor. Manchester United, Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesinde artış yapmakta istekli davranıyor.



