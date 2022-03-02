İngiliz basınından Batshuayi'ye büyük övgü

Michy Batshuayi'nin yükselen performansı İngiliz basının gündeminde. İngilizler, Batshuayi için, "Sık sık tepki gören Michy Batshuayi, bu sezon bir Roller Coaster (hızlı tren) yolculuğu yapıyor. Başlangıçta başarısız bir transfer olarak görülen Belçikalı, Önder Karaveli ile üst düzey bir performans yakaladı." ifadelerini kullandı. Haberde ayrıca Önder Karaveli'ye özel bir parantez açıldı.



Beşiktaş'ta sezon başında bekleneni veremeyen ancak son dönemde müthiş bir çıkış içinde olan Michy Batshuayi'nin performansı Alman basını tarafından da dikkatle takip ediliyor. Alman takımı Dortmund'da da forma giyen, halen bonservisi Chelsea'de olan yıldız oyuncu şimdiden 11 gol ve 5 asistlik performansa ulaştı.



Hala Chelsea ile sözleşmesi devam eden oyuncular arasında bu sezon en fazla golü atan isim pozisyonunda bulunan Belçikalı, daha önce İngilizler'den de övgü almıştı. Bu kez Alman basını onun yükselişinin temel sebebi olarak Sergen Yalçın'dan sonra göreve gelen Teknik Direktör Önder Karaveli'yi gösterdi. Yapılan haber yorumda şu ifadeler yer aldı:



SERGEN YALÇIN GİDİNCE AÇILDI



"Sezon öncesi Belçikalı, Pjanic ile birlikte ünlü şampiyon Beşiktaş'a giden kral transferlerden biriydi. Al-Nassr'a giden Aboubakar'ın yerini doldurmak için kağıt üzerinde ideal isimdi. Çünkü her iki forvet de oyun stili olarak birbirine benzerdi. Ancak işler beklendiği gibi gitmedi. Diğer birçok oyuncu gibi beklentilerin gerisinde kaldı. Geçmişte kalecilerin alışık olmadığı derecede, kale önünde etkisizdi. Forvet başarısız transfer olarak adlandırıldı ve Sergen Yalçın gidene kadar da bu böyle devam etti. Yalçın döneminde 11 maçta sadece 4 gol attı. Ancak Önder Karaveli'yle aynı sürede 7 gol attı. Üstelik Sivas maçındaki 2 golle takımını galibiyete taşıdı.



SONUÇTA KALIYOR MU GİDİYOR MU?



Hayal kırıklığı yaratan performansından sonra sadece taraftarlar değil Beşiktaş'ı yönetmekten sorumlu olanlar da onu gözden çıkarmıştı. Belçikalı son yüksek formuyla hızlı tren sürüşüyle sorumluları tekrar düşündürebilir. Ancak bunun için sezonun geri kalan bölümünü bekleyip, görmek gerekecek. Performansı böyle devam ederse, kale önündeki yeni etkinliğini korumaya devam ederse yeni bir sözleşme düşünülebilir. Belçikalının bir sezon sonra Chelsea ile sözleşmesi bitiyor. Belki de Beşiktaş için bedelsiz bir transfer olacaktır. Ancak bu noktada bir tahminde bulunmak için henüz erken."





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