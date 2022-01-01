İngiliz basını 6 gollü galibiyeti kutladı

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda İran'ı 6-2 yenerek tarihinin en iyi başlangıcına imza atan İngiltere, basından tam not aldı.



İngiliz gazetelerinden Daily Telegraph, "Aslanlar şahlandı", Times, "Genç aslanlar İran'ı parçaladı", Daily Mail ise "Altı gol, kükreyen üç aslan ve kendinden geçen bir ülke." manşetiyle farklı galibiyeti okurlarına duyurdu.



Gazeteler, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin gözaltında hayatını kaybetmesi nedeniyle Dünya Kupası'na yansıyan ve İngiltere maçına damga vuran protestoları da manşetten verdi.



Metro gazetesi, İranlı futbolcuların milli marşlarını söylemeyerek protestolara destek vermesi için, İngiltere Futbol Federasyonunun sembolü aslanlarla oyuncuları özdeşleştirerek, "Aslanların cesareti" başlığını kullandı.



"İran için bir maçtan daha fazlası" yorumunu yapan Guardian ise dünkü karşılaşmadan üzerinde "kadın" yazan büyük bir İran bayrağının fotoğrafını paylaştı.



Carlos Queiroz protestolara tepkili



İran'ın başına üçüncü kez geçen Portekizli teknik adam Carlos Queiroz, futbolcuların protestolar nedeniyle kupaya odaklanamamasından şikayetçi.



"Statta tüm İranlılara kapımız açık" diyen deneyimli teknik adam, "Eleştiri yapmakta herkes özgür. Sadece futbolla ilgili olmayan konularla takımı rahatsız etmeye gelenler hoş karşılanmıyor. Onlar sadece basit futbol çocukları. Onların tek bir hayali var, futbol oynamak. Dünya Kupası'nın şu anda gerçekleşiyor olması onların suçu değil." diye konuştu.



Queiroz, "Bu çocukların son birkaç gündür neler yaşadığını hayal bile edemezsiniz. Bu, fikirlerimizin, duygularımızın, inançlarımızın olmadığı anlamına gelmiyor. Elbette var. Ve doğru zaman geldiğinde bu duygularımızı ifade edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



