İngiliz bakan, sosyal medyada ırkçı paylaşımları ortaya çıkan kriketçiyi savundu

İngiliz bakan, Twitter'da ırkçı paylaşımlar yaptığı belirlenen İngiliz kriketçi Ollie Robinson'u savundu

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İngiliz bakan, sosyal medyada ırkçı paylaşımları ortaya çıkan kriketçiyi savundu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Haziran 2021 17:17
İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanı Oliver Dowden, Twitter'da ırkçı paylaşımlar yaptığı belirlenen İngiliz kriketçi Ollie Robinson'u savundu.

Dowden, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ollie Robinson'ın paylaşımları saldırgan ve yanlıştı. Paylaşımların üzerinden 10 yıl geçti ve onlar bir genç tarafından yazılmıştı. Genç artık bir erkek ve haklı olarak özür diledi. İngiltere ve Galler Kriket Kurulu (ECB), onu askıya alarak sınırı aştı. ECB tekrar düşünmeli." ifadelerini kullandı.

Robinson, 2012 ve 2013 yıllarına ait ırkçı ve cinsiyetçi paylaşımlarının kamuoyunda tepki görmesinin ardından özür dileyerek "Oldukça üzgünüm ve bugün kesinlikle dersimi aldım." açıklamasını yapmıştı.

ECB'den bugün yapılan açıklamada, hakkında disiplin soruşturması yürütülen 27 yaşındaki sporcunun milli takım kampından ayrılacağı belirtilmişti.


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.