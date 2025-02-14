ING Türkiye Kupası'nda derbi günü: Fenerbahçe - Galatasaray

Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı, 14 Şubat Cuma günü Şanlıurfa'da başlayacak.



Kupada Fenerbahçe Beko ile Galatasaray saat 20.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.



Bu karşılaşmanın galibi, 16 Şubat Pazar günü Mersinspor - Beşiktaş Fibabanka maçının galibi ile saat 16.00'da finalde mücadele edecek.



DÖRTLÜ FİNALE NASIL GELDİLER?



Kupayı kazanma mücadelesi verecek takımlar, Dörtlü Final'e zorlu rakiplerini eleyerek geldi.



Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı ilk 8'de tamamlayan takımlar, ING Türkiye Kupası'na katılarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazandı.



ING Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final, bir derbiye sahne olacak. Bahçeşehir Koleji'ni 87-56 gibi farklı bir sonuçla geçen Fenerbahçe Beko, Şanlıurfa biletini aldı.



Galatasaray ise İzmir'de oynanan maçta Karşıyaka'yı 97-88 yenerek Dörtlü Final'e kaldı ve derbide Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.



YAKUP SEKİZKÖK: "KUPAYA UZANMAK İSTİYORUZ"



Galatasaray Başantrenörü Yakup Sekizkök, Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Beko ile yapacakları maçtan galip ayrılıp sonrasında kupaya uzanmak istediklerini belirtti.



Başantrenör Yakup Sekizkök, saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın yapılacağı 11 Nisan Spor Salonu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Yakup Sekizkök, Fenerbahçe Beko'ya karşı son oynadıkları ve 95-81 kaybettikleri maçta çok fazla sakat oyuncuları olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Sakatlık bizim işimizin bir parçası. Bu turnuvaya tam kadro gelmek isterdik. Yine de tam kadro geldik ama bazı oyuncularımız yüzde yüz hazır değil ama bu da bir adım. En azından bu maçta bütün önemli oyuncularımız kadroda olacak. Fenerbahçe Beko, son maçta bize karşı dış atışlardan çok fazla isabet buldu. Bunu engellemeye çalışacağız. Alçak post yoluyla bize atak yapmışlardı. Bu noktada da bazı hazırlıklarımız oldu. Her maç yüksek skorlara ulaşan bir takımız. Herhangi bir ekstra detaya takılmadan kendi basketbolumuzu sahaya yansıtmaya çalışacağız."



Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Dörtlü Final'de oynayacak olmasının önemli olduğuna değinen Sekizkök, "Bu takımların mücadele ettiği branşlarda iddialı olması, sporun ülkedeki gelişimi için çok önemli. Bu durum da bu yüzden bir fırsat yaratıyor. Eskişehir'de de yine benzer bir turnuva olmuştu. Orada da benzer bir şekilde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, yarı finale beraber çıkmışlardı. Sadece basketbolda değil, diğer branşlarda da büyük taraftar desteğine sahip kulüplerin iddialı olması önemli. Biz, bu ezeli rekabette önce kazanıp sonrasında finalde kupaya uzanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



SARUNAS JASIKEVICIUS: "TAKIMIN EKSTRA MOTİVASYONA İHTİYACI YOK"



Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Galatasaray'la karşılaşacak Fenerbaçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, iyi mücadele eden ve sakin kalan tarafın derbiyi kazanacağını belirtti.



Sarunas Jasikevicius, sarı-lacivertli takım konakladığı otelde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Litvanyalı başantrenör, ligde Galatasaray'la oynadıkları son maça değinerek, "İki takım da yapılan son maçtan dersler çıkarmaya çalışacaktır. Bu tarz maçlarda genelde taktik detaylar ön planda olmuyor. Bu tarz karşılaşmalarda sakin kalan ve sahada iyi mücadele eden fark yaratıyor." ifadelerini kullandı.



Jasikevicius, takımını Dörtlü Final'e motive etmenin zor olmadığını vurgulayarak, "Fenerbahçe olarak biz bu tarz karşılaşmaları oynamak için hazırlanıyoruz. Bu yüzden kurulmuş bir takımız. Sezonun da en önemli bölümlerinden birindeyiz. Bu yüzden takımın ekstra bir motivasyona ihtiyacı yok." şeklinde görüş belirtti.











