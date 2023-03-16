ING Kadınlar Süper Ligi'nde haftanın programı!

ING Kadınlar Süper Ligi'nde 23. hafta, cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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ING Kadınlar Süper Ligi'nde haftanın programı!
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16 Mart 2023 14:58
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 23. haftanın perdesi, cuma günü oynanacak tek karşılaşmayla açılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 23. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Cuma:

18.00 Çankaya Üniversitesi-BOTAŞ (Ankara)

18 Mart Cumartesi:

14.00 Antalya Toroslar Basketbol-Melikgazi Kayseri Basketbol (Kepez Turgut Özal)

15.00 Rize Belediyespor-OGM Ormanspor (Rize Yenişehir)

16.00 Nesibe Aydın-Bursa Uludağ Basketbol (TOBB ETÜ)

19.30 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Emlak Konut (Ahmet Cömert)

20 Mart Pazar:

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe Alagöz Holding (BJK Emlakjet)

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