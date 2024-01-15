ING Erkekler Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu





Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko



Beşiktaş Emlakjet-Bahçeşehir Koleji



Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas



Organizasyonda İstanbul'daki Anadolu Efes-Manisa Büyükşehir Belediyespor eşleşmesinin galibi, İzmir'de yapılacak Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas maçının kazananıyla yarı finalde karşılaşacak.



İzmir'deki Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko müsabakasında sahadan üstün ayrılan ekip ise İstanbul'da yapılacak Beşiktaş Emlakjet-Bahçeşehir Koleji eşlemesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek.



Anadolu Efes-Manisa Büyükşehir BelediyesporAliağa Petkimspor-Fenerbahçe BekoBeşiktaş Emlakjet-Bahçeşehir KolejiPınar Karşıyaka-Galatasaray EkmasOrganizasyonda İstanbul'daki Anadolu Efes-Manisa Büyükşehir Belediyespor eşleşmesinin galibi, İzmir'de yapılacak Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas maçının kazananıyla yarı finalde karşılaşacak.İzmir'deki Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko müsabakasında sahadan üstün ayrılan ekip ise İstanbul'da yapılacak Beşiktaş Emlakjet-Bahçeşehir Koleji eşlemesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek.

Basketbol erkeklerde ING Türkiye Kupası'nın kura çekimi gerçekleştirildi.Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen törene Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Başkan Vekili Ömer Onan ve yönetim kurulu üyeleri ile kupada mücadele edecek 8 takımın temsilcileri katıldı."BAŞARILAR DİLİYORUM"Hidayet Türkoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye Kupası'nın çok anlamlı bir organizasyon olduğunu belirterek,ifadelerini kullandı.Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısını ilk 8'de tamamlayan Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet, Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray Ekmas ve Bahçeşehir Koleji, Türkiye Kupası'nda oynama hakkı kazandı.Aliağa Petkimspor ile Manisa Büyükşehir Belediyespor, organizasyonda ilk kez yer alacak.Kupada çeyrek final müsabakaları, 13-14 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Çeyrek finalde rakiplerine üstünlük kuran takımlar, Dörtlü Final'e yükselecek.Dörtlü Final organizasyonu ise 16-18 Şubat'ta Konya'da gerçekleştirilecek. ING Türkiye Kupası'nda tüm karşılaşmalar, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.ING Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri şöyle: