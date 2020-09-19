ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk 3 haftada derbiler var!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonun ilk 3 haftasındaki maç programını açıkladı.



TBF'den yapılan açıklamaya göre 2020-2021 sezonu 26 Eylül Cumartesi günü oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak.



Ligde yer alan takımların Avrupa kupaları mücadelelerinin takvimlerindeki belirsizlik nedeniyle yalnızca ilk 3 hafta programı belirlenen ING Basketbol Süper Ligi'nde 3 haftalık maç programı şöyle:



1. Hafta



26 Eylül Cumartesi:



13.00 Fenerbahçe Beko-OGM Ormanspor (Ülker Spor ve Etkinlik)



15.15 Frutti Extra Bursaspor-Beşiktaş (TOFAŞ)



17.30 Galatasaray Doğa Sigorta-Anadolu Efes (Sinan Erdem)



27 Eylül Pazar:



13.00 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Gaziantep Basketbol (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)



15.15 Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)



17.30 Büyükçekmece Basketbol-Petkimspor (Gazanfer Bilge)



20.00 Pınar Karşıyaka-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)



7 Ekim Çarşamba:



20.00 Türk Telekom-Darüşşafaka Tekfen (Ankara) (Erteleme)



2. Hafta



3 Ekim Cumartesi:



13.00 OGM Ormanspor-Galatasaray Doğa Sigorta (Ankara)



15.15 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Frutti Extra Bursaspor (Fethiye Beşkaza)



17.30 Darüşşafaka Tekfen-Bahçeşehir Koleji (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)



20.00 TOFAŞ-Büyükçekmece Basketbol (TOFAŞ)



4 Ekim Pazar:



13.00 Gaziantep Basketbol-Pınar Karşıyaka (Şahinbey)



15.15 Petkimspor-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (ENKA)



17.30 Anadolu Efes-Türk Telekom (Sinan Erdem)



20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe Beko (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)



3. Hafta



10 Ekim Cumartesi:



13.00 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-TOFAŞ (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)



15.15 Galatasaray Doğa Sigorta-Beşiktaş (Sinan Erdem)



17.30 Pınar Karşıyaka-Petkimspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)



20.00 Büyükçekmece Basketbol-Darüşşafaka Tekfen (Gazanfer Bilge)



11 Ekim Pazar:



13.00 Fenerbahçe Beko-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Ülker Spor ve Etkinlik)



15.15 OGM Ormanspor-Anadolu Efes (Ankara)



17.30 Frutti Extra Bursaspor-Gaziantep Basketbol (TOFAŞ)



20.00 Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)



