ING Basketbol Süper Ligi'nde ertelenen maçlar oynanacak

ING Basketbol Süper Ligi'nde iki erteleme maçı 7 Mayıs Cuma günü oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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ING Basketbol Süper Ligi'nde ertelenen maçlar oynanacak
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06 Mayıs 2021 14:49
ING Basketbol Süper Ligi'nde 7 Mayıs Cuma günü iki erteleme maçı yapılacak.

Ligde 29. haftanın erteleme müsabakalarında Empera Halı Gaziantep Basketbol ile Bahçeşehir Koleji ve Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşılaşacak.

Empera Halı Gaziantep Basketbol, saat 16.00'da oynanacak mücadelede Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak.

Fenerbahçe Beko ise saat 18.00'de başlayacak karşılaşmada Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Anadolu Efes'i konuk edecek.

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