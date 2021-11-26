Infantino: "Zirvedekiler konumlarını kaybetmek istemiyor"

FIFA Başkanı Gianni Infantino, iki yılda bir Dünya Kupası düzenleme fikrine karşı çıkanları eleştirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Infantino: 'Zirvedekiler konumlarını kaybetmek istemiyor'
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26 Kasım 2021 16:30
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Kahire'deki Afrika Futbol Konfederasyonu Kongresi'nde yaptığı açıklamada, iki yılda bir Dünya Kupası düzenleme fikrine karşı çıkanları eleştirdi.

Daha önce UEFA, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu, Premier Lig ve daha birçok kuruluş bu fikre karşı çıkmıştı.

Infantino yaptığı açıklamada "Karşı çıkanlar en tepedekiler. Bu, söz konusu reform ve değişim hayatın her alanında olan bir şey. Zirvedekiler hiçbir şeyi değiştirmek istemiyorlar çünkü yukarıdalar. Belki de her şeyin değişeceğinden, lider konumlarını kaybetmekten korkuyorlar." açıklamasını yaptı.

Büyük liglere hak verdiğini dile getiren FIFA Başkanı, "Bunu anlıyoruz, kredi veriyoruz ve başarılı oldukları, zirveye ulaştıkları için onları alkışlıyoruz. Onlar herkes için bir örnek. Ama diğer liglere kapıyı kapatamayız, aralık bırakmalıyız, umut ve fırsat vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Infantino ayrıca, "Afrika futbolunun dünya sahnesinde parlaması için bu federasyonlara daha fazla fırsat vermemiz gerekiyor." diyerek sözlerini noktaladı.


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