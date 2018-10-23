Infantino yeni turnuva istiyor, UEFA ise buna karşı

FIFA, dünya futbolunda yeni bir heyecan yaratma arayışında. FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılan takımların sayısını arttırarak her yıl düzenleme planını yönetim kuruluna sundu.Turnuva için birçok yatırımcı bulduğunu belirten Infantino, Avrupa'daki kulüpleri ise ikna etmek zorunda. UEFA, Şampiyonlar Ligi'ne alternatif olabileceği gerekçesiyle bu düşünceye karşı. Avrupa Kulüpler Birliği de, fikstirdeki sıkışıklık nedeniyle böyle bir turnuvanın düzenlenmesini istemiyor.Infantino, 60 gün içinde bu turnuva ile ilgili kesin bir karar vererek hazırlıklara başlamak isterken, UEFA'nın bu konuda kararının kesin olduğu ve geri dönmeyi düşünmedikleri belirtiliyor.