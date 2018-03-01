Infantino Ruhani'yi Dünya Kupası'na çağırdı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, İran ile Suudi Arabistan arasında yaşanan sorunlara ilişkin futbol ile siyasetin birbirinden ayrı tutulması gerektiğini söyledi.İran resmi haber ajansı İRNA'nın haberine göre, başkent Tahran'da İran Gençlik ve Spor Bakanı Mesud Sultanifer ile görüşen Infantino, 2018 FIFA Dünya Kupası'na ilişkin açıklamalarda bulundu.Infantino futbolun herkes için olduğuna işaret ederek, siyasetin futboldan, futbolun da siyasetten ayrı tutulması gerektiğini belirtti.İran ile Suudi Arabistan milli takımlarını dünya kupası maçlarında ağırlayacaklarını ve bunun çözülemeyecek bir sorun olmadığını dile getiren Infantino, "Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki tüm insanlığa yetecek kadar sorunumuz var. Siyasi tartışmalarımız çok fazla. Ancak futbol tüm dünya içindir. Herkesin kendi topraklarında ev sahipliği yapabilecek duruma gelmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.Infantino, Sultanifer'i 14 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek 2018 FIFA Dünya Kupası açılış törenine davet etti.Öte yandan Infantino'nun İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi de açılış törenine davet ettiği bildirildi.Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde mücadele eden İran ve Suudi Arabistan, gruplarında ilk iki sırayı alarak finallere katılmaya hak kazanmıştı.Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2016 yılında Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi'nde İran'la yapılacak karşılaşmaların bu ülkede oynanmasını kabul etmediğini açıklamıştı.