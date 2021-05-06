Infantino: 'Maaş ve transfer sınırı getirilmeli'

FIFA Başkanı Gianni Infantino futbol ekonomisinin şeffaflığı konusunda dikkat çekici açıklamalar yaptı.



Infantino eşitlik ve finansal fair-play konularının kurallara bağlanması gerektiği konusunda konuşarak, "Maaş üst sınırı ve transfer bedelleri ile menajer komisyonları konusuna ciddi sınırlamalar getirilmesini tartışmalıyız. Bu konularda tam şeffaflık olmak zorunda" diye konuştu.



"KULÜPLER YETİŞTİRİCİ OLMAK ZORUNDA"



Başkan Infantino tüm profesyonel kulüplerin yetiştirici kimliklerinin kaybolmamasının büyük önem taşıdığını belirterek, "Kulüperin kadrosunda bulundurmak zorunda olduğu oyuncu sayısının yanı sıra kadrolarda belirli sayıda altyapı oyuncusu olmalı. Bu oyuncuıların oynamak zorunda olduğu maç sayısı da tartışma konusu olmalı" diyerek UEFA yöneticiliği döneminde savunduğu konuları yineledi.



"HAYALİM KADINLAR DÜNYA KULÜPLER ŞAMPİYONASI"



İtalyan Başkan Milli maç takvimleri ve sık maç programlarının oyuncu sağlığını etkilediğini belirterek asgari dinlenme süreleri belirlenmesinin esas olacağı kuralların getirilmesi gerektiğini savundu.



Infantino son olarak hayalinin kadın futboluna Dünya Kulüpler Şampiyonası olduğunu söyleyerek, "Hayalim bunu gerçekleştirmek. Çok yakında gerçekleşecek. Bunun başlangıcına tanık olmayı çok istiyorum. Bu, kadın futbolunda devrim yaratacak ve gelişimine müthiş katkı sağlayacak" sözlerini noktaladı.



