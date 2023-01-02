Infantino açıkladı: Her ülkeye Pele Stadyumu

FIFA Başkanı Gianni Infantino, tüm ülkelerden bir stadyumlarına Pele'nin adı verilmesini isteyeceklerini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Infantino açıkladı: Her ülkeye Pele Stadyumu
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02 Ocak 2023 18:00
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Brezilya'da Pele için düzenlenen cenaze töreninde açıklamalarda bulundu.

Infantino, "Çok fazla duygu yaşıyorum. Çok üzücü ama aynı zamanda gülümsüyorum çünkü Pele bize karşı hep gülümsedi. Kralın anısına saygı duyacağız. Tüm dünya ülkelerinden maçlardan önce bir dakikalık saygı duruşu düzenlemelerini istiyoruz" dedi.

Infantino, sözlerini, "Tüm dünya ülkelerinden bir stadyumlarına Pele'nin adının verilmesini isteyeceğiz. Böylece çocuklar onun ne kadar önemli olduğunu bilsinler" diye tamamladı.

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