Ineos'tan Chris Froome kararı

Büyük Britanyalı Chris Froome, kariyerinde 4 kez şampiyonluğa ulaştığı Fransa Bisiklet Turu'na geçen sezonun ardından bu yıl da katılamayacak.



Froome'un da kadrosunda yer aldığı Ineos takımından yapılan açıklamada, bu sezon Fransa Bisiklet Turu'nda takımı Andrey Amador, Egan Bernal, Richard Carapaz, Jonathan Castroviejo, Michal Kwiatkowski, Luke Rowe, Pavel Sivakov ve Dylan van Baarle'nin temsil edeceği belirtildi.



Chris Froome'un takımda yer almamasını değerlendiren Ineos'un genel direktörü Dave Brailsford, "Chris bu sporun efsanesi ve geçen yıl yaşadığı ciddi kazanın ardından bu yıl tekrar yarışabilmek adına büyük bir mücadele gösterdi. Ama formunun zirvesine çıkmak için daha katetmesi gereken bir yol var ve ona bu şansı İspanya Bisiklet Turu'nda vereceğiz." ifadelerini kullandı.



Froome'un yanı sıra 2018'de Fransa Bisiklet Turu'ndan zaferle ayrılan Büyük Britanyalı Geraint Thomas da Ineos takımının kadrosunda yer alamadı.



Froome, geçen yıl haziran ayında Fransa'da katıldığı Criterium du Dauphine yarışının dördüncü etabı sırasında kaza yapmıştı. Kazanın ardından sağ kalça kemiği, dirseği ve kaburgasında birçok kırık meydana gelen Froome, bu nedenle geçen yıl da Fransa Bisiklet Turu'na katılamamıştı.



Fransa Bisiklet Turu'nun, 29 Ağustos-20 Eylül tarihlerinde düzenlenmesi planlanıyor.



