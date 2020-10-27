İnegölspor'da 6 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor'da, 6 futbolcu koronavirüse yakalandı.

Haber; AA
İnegölspor'da 6 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
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27 Ekim 2020 12:17
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor'da, 6 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, rutin yapılan Kovid-19 testlerinin sonuçlandığı belirtildi.

Sonuçlarda, 3 futbolcunun testinin pozitif çıktığı, bir önceki testlerde de 3 futbolcuya aynı tanının konulduğu belirtildi.

Testi pozitif çıkan futbolcuların evlerinde ve tesislerde karantinaya alındığının vurgulandığı açıklamada, "6 futbolcumuzun tedavilerine evlerinde ve tesislerimizde devam ediliyor. Bu kapsamda tesislerimize ziyaretçi kabul edilmeyecektir." denildi.



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