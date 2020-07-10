İnegöl Belediyespor sporcuları sağlık kontrolünden geçirildi

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor'un oyuncuları, sağlık kontrolünden geçirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
İnegöl Belediyespor sporcuları sağlık kontrolünden geçirildi
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10 Temmuz 2020 16:42
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor'un oyuncuları, sağlık kontrolünden geçirildi.

Oyuncular, efor testi, ortopedi, travmatoloji muayenesi, iç hastalıkları kontrolü, kan ve idrar tahlilleri, kardiyoloji kontrolü ve genel cerrahi muayenesine tabi tutuldu.

Takımın, 13 Temmuz'da yeni sezon hazırlıklarına başlayacağı öğrenildi. 



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