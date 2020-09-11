İnegöl Belediyespor, Dmitrii Bahov'u transfer etti

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, Halkbank'tan Moldovalı smaçör Dmitrii Bahov'u kadrosuna kattı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerde gerçekleştirilen imza törenine, kulüp başkanı Alper Taban, voleybol şube sorumlusu Turgut Başdinç ve ikinci lig voleybol şube sorumlusu Emir Zekovic katıldı.



Taban, törende yaptığı konuşmada, Bahov'un pek çok başarıda imzası olan kaliteli bir voleybolcu olduğunu belirtti.



Dmitrii Bahov da daha önce formasını giydiği İnegöl Belediyespor'a döndüğü için mutlu olduğunu ifade etti.



İnegöl Belediyespor'un çok profesyonel bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Bahov, "Daha önce burada güzel sonuçlar elde etmiştik. Eminim ki bundan sonra da güzel sonuçlar elde edeceğiz. Çok güzel bir yönetim ve teknik yapı var kulübümüzde. Başarılı olacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



