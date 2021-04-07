İnegöl Belediyespor, AXA Sigorta Efeler Ligi'nden çekiliyor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden İnegöl Belediyespor'un Başkanı Alper Taban, ligden çekilme kararı aldıklarını açıkladı.



Taban, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, yaptıkları değerlendirme sonucu ligden çekilme kararı aldıklarını ifade etti.



Voleybol takımları ile ilgili çekilme noktasında bir görüş birliği sağlandığını aktaran Taban, şöyle konuştu:



"Branşımızı devam ettiriyoruz. Branşımızda herhangi bir kapatma söz konusu değil. Alt ligde takımımız oynamaya devam edecek. Amacımız şehrimizdeki tüm öğrencilere, gençlere ulaşmak. Gerekirse yeni branşlar da oluşturarak buraya spor alanının içerisine bu gençleri çekebilmeyi hedefliyoruz. Nihayetinde voleybol branşımız devam ediyor, branş ile kapatma söz konusu değil."



