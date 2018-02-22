İneğin saldırdığı kaleci sakatlandı

İskoçya 2. Lig ekiplerinden Queen of the South'un yedek kalecisi Sam Henderson'un başına inanılmaz bir olay geldi.BBC'de yer alan habere göre 19 yaşındaki file bekçisi, babasının çiftliğinde bir ineğin saldırısı sonucu omzundan yaralandı.Takımın ilk kalecisi olan Alan Martin'in sakatlığı nedeniyle 6 hafta sahalardan uzak kalacak olmasından sonra Jack Leighfield'ın kaleye geçmesi, Henderson'un ise yedek kulübesinde oturması planlanıyordu.Ancak genç kalecinin başına gelen bu talihsiz olay nedeniyle Dunfermline maçında yedek kulübesinde olması zor gözüküyor.