İndirim yok, teklif yok: Büyük sancı Babel

Galatasaray şu ana kadar Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui'yi renklerine kattı. Bu isimlerin hepsinin ortak özelliği ise bonservislerinin elinde olması. Sarı-kırmızılılar UEFA FFP denetimde olduğundan dolayı, oyuncu satmadan bonservis bedeli ödeyemiyor. Denetimin son senesinde olan Aslan da herhangi yeni bir yaptırıma maruz kalmamak adına bütün stratejisini buna göre kurdu. Aslında Galatasaray'ın gündeminde transfer etmek istediği isimler, karşısına çıkan fırsatlar da oluyor. Ancak satılacak listesinde yer alan isimlere ya talip olan hiçbir takım çıkmıyor ya da teklif gelse de oyuncular yüksek maaşlarında geri atım atmadığı için görüşmeler tıkanıyor.Cimbom'un en dertli olduğu isimlerin başında da muhtemelen Ryan Babel geliyor. Yıllık 2 milyon 500 bin avro kazanan ve daha iki yıl sözleşmesi bulunan Hollandalı oyuncuya önümüzdeki sezon takım planlamasında yer almadığı açık bir dille belirtildi.Buna rağmen 33 yaşındaki oyuncu kendine kulüp arayışına girmedi. Pandemi sebebiyle yaşanan maddi darboğazda Babel, sarı-kırmızılı oyuncuların aksine maaşında indirime gitmeye de yanaşmadı. Devre arasında Ajax'a kiralanan ancak eski günlerinden çok uzak bir görüntü çizen yıldız oyuncu sadece 5 maçta forma giymesinin ardında sözleşmesi feshedilmişti. Henüz Babel için kapı çalan kulüp olmadı. Eğer talip çıkmazsa karşılıklı anlaşarak yolların ayrılması gündemde.