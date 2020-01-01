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Indiana Pacers, TJ McConnell'ı tutmaya istekli!

Indiana Pacers, Indy Star'dan J. Michael'a göre, TJ McConnell'ı gelecek sezon kadrosunda tutmaya istekli.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Indiana Pacers, Indy Star'dan J. Michael'a göre, TJ McConnell'ı gelecek sezon kadrosunda tutmaya istekli.

Indiana, McConnell'i Draft'tan önce takas ederek 2.5 milyon dolar tasarruf edebilecek olsa da, ekibin gelecek sezon için kendisini tutarak, 3.5 dolarlık anlaşmasını devam ettirmesinin beklendiği açıklandı.

J. Michael, şu ifadeleri kullandı:

"Indiana Pacers, durum hakkında doğrudan bilgi sahibi olan bir lig kaynağının IndyStar'a anlattığına göre, niyetlerini henüz resmileştirmiş olmasalar da, sırf 1 milyon dolar için McConnell'ın 3.5 milyon dolarlık sözleşmesini ödeyip kendisini serbest bırakmayacak."

28 yaşındaki McConnell, geçtiğimiz yaz döneminde Indiana'ya gitmiş ve 71 maçta 6.5 sayı ve 5.0 asist ortalamaları yakalayarak, değerli bir rotasyon parçası olmuştu.


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