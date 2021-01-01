Indiana, gözünü Collin Sexton'a dikti!

Indiana Pacers'ın Collin Sexton'ı 'harika bir skorer' olarak çok beğendiği iddia edildi.



The Athletic'den Joe Vardon'a göre Pacers, Sexton'ın skorer kimliğini oldukça 'beğeniyor':



"Pacers nihayetinde yeniden yapılanmaya ve Caris LeVert gibi veteran oyuncuları takas etmeye karar verirse, Cavs ekibi şu anda sahip olmadığı, sürekli skor üretebilen uzun bir guardı kadrosuna katmış olacak.



Kaynaklar, Indiana'nın Cavs'in sakatlanan guard Collin Sexton'ı 'müthiş bir skorer' olarak çok beğendiğini, ancak Pacers'ın Cleveland'ın yöneticileriyle yaptığı görüşmelerde onu henüz gündeme getirmediğini söylediler."



Sexton, geçtiğimiz ay sezonu kapatmasına neden olan sakatlığı yüzünden, 2021-22 NBA sezonunun geri kalanında forma giyemeyecek. Cleveland'ın 22 yaşındaki oyuncuyu, sakatlığına rağmen halen genç çekirdeğinin 'büyük bir parçası' olarak gördüğü bildirilmişti.



