"Indiana, Gordon Hayward ile ilgileniyor" iddiası

Indiana Pacers'ın, Boston Celtics forveti Gordon Hayward'ı takas etmekle ilgilendiği bildirildi.



SNY'den Ian Begley'e göre Indiana, Celtics forvetini kadrosuna katmaya ilgi gösterdi:



"NBA takımlarının ne zaman takas yapmaya başlayabileceğini öğrendiğimizde göz önünde bulundurmamız gereken bir şey var: Pacers organizasyonundaki bazı kişiler, SNY kaynaklarına göre Celtics'ten Gordon Hayward için takas yapmakla ilgilenmeye devam ediyor. Boston'ın Hayward karşılığında ne isteyeceği veya ekibin onu takas etmeye açık olup olmadığı bilinmiyor."



Boston'ın, birkaç kez Hayward'ın gitmesine izin verme olasılığını geri çevirdiği belirtilmişti.



