Indian Wells'te finalin adı belli oldu

Indian Wells'te finalde Carlos Alcaraz ile Daniil Medvedev karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Indian Wells'te finalin adı belli oldu
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19 Mart 2023 14:48
Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'nda İspanyol Carlos Alcaraz ve Rus Daniil Medvedev finale yükseldi.

ABD'nin Indian Wells kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek erkekler yarı final maçları tamamlandı.

Turnuvanın 5 numaralı seribaşı Medvedev, 14 numaralı seribaşı ABD'li Frances Tiafoe'yu 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yendi.

Indian Wells'te 1 numaralı seribaşı Alcaraz ise 11 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner'i 7-6 ve 6-3 sona eren setlerle 2-0 mağlup etti.

Alcaraz ve Medvedev'in kariyerlerinde ilk kez yükseldiği Indian Wells finali, yarın gece TSİ 02.00'de başlayacak.

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