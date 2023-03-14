Indian Wells Masters'a Jabeur ile Ruud'dan erken veda

Indian Wells Tenis Turnuvası'nın favori tenisçilerinden tek kadınlarda Tunuslu Ons Jabeur, tek erkeklerde Norveçli Casper Ruud, son 32 turunda elendi.



Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde devam eden Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) ve Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 1000 turnuvasının son 32 turu maçları yapıldı.



Tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı Jabeur, dünya sıralamasında 79'uncu basamakta bulunan Çek Marketa Vondrousova'ya 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup olarak turnuvaya erken veda etti.



Tek erkeklerde ise 3 numaralı seribaşı Ruud, elemelerden gelen dünya 97 numarası Şilili Cristian Garin'e 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 kaybederek elendi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ