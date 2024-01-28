İnci Taneleri dizisi kaldırıldı mı? 28 ocak Kanal D yayın akışı

İnci Taneleri dizisi kaldırıldı mı? Yılmaz Erdoğan'ın senaristliğini üstlenerek başrolünde yer aldığı Kanal D yapımı İnci Taneleri dizisinin iptal edilip edilmediği yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Dizi fragmanının ardından büyük tepkiler almıştı. Peki, Yılmaz Erdoğan'lı Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri yayından kaldırılacak mı? İnci Taneleri dizisi iptal mi edildi?



İNCİ TANELERİ DİZİSİ KALDIRILDI MI?



Gelen tepkilerin ardından BKM tarafından yapımcılığı üstlenilen dizinin fragmanı Kanal D ekranlarında yayımlanmayı bırakıldı. Bu durum dizinin yayından çekilmesi ihtimalini gündeme getirse de Kanal D veya BKM tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Günlerdir konuşulan, tanıtımları ile sosyal medyada paylaşım rekorları kıran Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de başrolünde oynadığı 'İnci Taneleri'nin birinci bölümü, 25 Ocak Perşembe akşamı yayınlandı.

Fragmanlarıyla olay yaratan ve günlerce konuşulan proje, hem reytinglere hem de sosyal medyaya damga vurdu.

İlk bölümüyle rekor açılış yapan 'İnci Taneleri', Total'de yüzde 8.84 reyting ve 21.02 izlenme payı, AB'de yüzde 9.59 reyting ve 25.39 izlenme payı, ABC1'de ise 10.74 reyting ve 25.41 izlenme payı alarak, tüm kategorilerde zirveye çıktı.

Günlerdir gündemden düşmeyen dizi, sosyal medya platformu YouTube'da da izlenme rekoru kırdı. İnci Taneleri, Yayınlanmasının üzerinden sadece 37 saat geçtikten sonra 5 milyon barajını aştı.

'Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri', yeni bölümleri ile her perşembe akşamı Kanal D'de yayınlanacak.

İnci Taneleri, hapishaneden çıktıktan sonra hayatını yeniden kurmaya çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. Azem Yücedağ, cezaevinde geçirdiği onlarca yılın ardından artık özgürlüğüne kavuşur. Acı dolu geçmişe sahip olan Azem, taşıdığı büyük sır ve hayatın yüküyle umudun peşinden koşarken, kolyesinden kopup dört bir yana savrulan inci tanelerini bir araya getirebilecek midir?

Yılmaz Erdoğan

Hazar Ergüçlü

Selma Ergeç

Kubilay Aka