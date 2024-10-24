Haber Tarihi: 24 Ekim 2024 14:19 - Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2024 14:19

İnci Taneleri bu akşam var mı, bugün var mı? 24 Ekim

İnci Taneleri bu akşam var mı, bugün var mı? sorusu merak ediliyor. Kanal D'de yayınlanan ve her perşembe günü izleyiciyle buluşan İnci Taneleri dizisinin bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği merak konusu. 23 Ekim'de TUSAŞ Ankara tesisine yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısının ardından bazı televizyon kanalları, dizilerinin yeni bölümlerini yayınlamama kararı almıştı. İzleyiciler de bugün (24 Ekim) İnci Taneleri dizisinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırmaya başladı.

İnci Taneleri bu akşam var mı, bugün var mı? 24 Ekim
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Başrolünde Yılmaz Erdoğan'ın yer aldığı ve büyük bir heyecanla takip edilen İnci Taneleri dizisi, TUSAŞ'taki acı olay sonrası yaşanan üzücü gelişmelere rağmen bu akşam ekranlara gelmeye devam edecek. Terör saldırısında şehit sayısının 5'e yükselmesi sonrası birçok dizi ve program ertelenmişti, ancak bugünkü yayın akışı normal seyrine dönüyor. Peki, İnci Taneleri bu akşam var mı, bugün var mı? İşte yayın akışı

İnci Taneleri Bu Akşam Var mı? 24 Ekim'de Yayında mı?

Kanal D'nin 24 Ekim 2024 tarihli yayın akışına göre, İnci Taneleri bu akşam yeni bölümüyle saat 20.00'de ekranlara gelecek. 23 Ekim'de yaşanan elim olay sonrası dizilerin yayın akışları durdurulmuştu, ancak 24 Ekim itibarıyla diziler yeniden izleyiciyle buluşacak.

İnci Taneleri Oyuncu Kadrosu

Kanal D'de yayınlanan İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda oldukça güçlü isimler yer alıyor. Başrolde Yılmaz Erdoğan'ın yanı sıra, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Gülenay Kalkan ve Bora Cengiz gibi başarılı oyuncular bulunuyor.

24 Ekim Kanal D Yayın Akışı

Kanal D'nin bugünkü yayın akışı şu şekilde:

07.00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09.00 – Neler Oluyor Hayatta?
11.15 – Yaprak Dökümü
13.00 – Gelinim Mutfakta
16.00 – Ayazın Sonu Güneş
17.15 – Bizi Birleştiren Hayat
18.30 – Kanal D Ana Haber
20.00 – İnci Taneleri (Yeni Bölüm)
00.15 – Yerli Dizi
02.00 – Güllerin Savaşı
04.30 – Poyraz Karayel

Dizilerin Yeni Bölümleri Ne Zaman?

23 Ekim'deki terör saldırısı sebebiyle bazı diziler ve programlar o gün yayınlanmamıştı. Ancak 24 Ekim itibarıyla Kanal D'nin yayın akışına bakıldığında, dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmaya devam edeceği görülüyor. Bu akşam, normal yayın akışındaki dizilerin izleyici ile buluşması bekleniyor.







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