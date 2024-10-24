İnci Taneleri bu akşam var mı, bugün var mı? 24 Ekim

Başrolünde Yılmaz Erdoğan'ın yer aldığı ve büyük bir heyecanla takip edilen İnci Taneleri dizisi, TUSAŞ'taki acı olay sonrası yaşanan üzücü gelişmelere rağmen bu akşam ekranlara gelmeye devam edecek. Terör saldırısında şehit sayısının 5'e yükselmesi sonrası birçok dizi ve program ertelenmişti, ancak bugünkü yayın akışı normal seyrine dönüyor. Peki, İnci Taneleri bu akşam var mı, bugün var mı? İşte yayın akışı

Kanal D'nin 24 Ekim 2024 tarihli yayın akışına göre, İnci Taneleri bu akşam yeni bölümüyle saat 20.00'de ekranlara gelecek. 23 Ekim'de yaşanan elim olay sonrası dizilerin yayın akışları durdurulmuştu, ancak 24 Ekim itibarıyla diziler yeniden izleyiciyle buluşacak.

Kanal D'de yayınlanan İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda oldukça güçlü isimler yer alıyor. Başrolde Yılmaz Erdoğan'ın yanı sıra, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Gülenay Kalkan ve Bora Cengiz gibi başarılı oyuncular bulunuyor.

Kanal D'nin bugünkü yayın akışı şu şekilde:

07.00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09.00 – Neler Oluyor Hayatta?

11.15 – Yaprak Dökümü

13.00 – Gelinim Mutfakta

16.00 – Ayazın Sonu Güneş

17.15 – Bizi Birleştiren Hayat

18.30 – Kanal D Ana Haber

20.00 – İnci Taneleri (Yeni Bölüm)

00.15 – Yerli Dizi

02.00 – Güllerin Savaşı

04.30 – Poyraz Karayel



23 Ekim'deki terör saldırısı sebebiyle bazı diziler ve programlar o gün yayınlanmamıştı. Ancak 24 Ekim itibarıyla Kanal D'nin yayın akışına bakıldığında, dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmaya devam edeceği görülüyor. Bu akşam, normal yayın akışındaki dizilerin izleyici ile buluşması bekleniyor.