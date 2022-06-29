İnci Ece Öztürk'ten boccede altın madalya

19. Akdeniz Oyunları'nda bocce branşında yarışan milli sporcu İnci Ece Öztürk, kadınlar volo basamak disiplininde altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; ankaragucu.org.tr
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İnci Ece Öztürk'ten boccede altın madalya
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29 Haziran 2022 18:28
19. Akdeniz Oyunları'nda bocce branşında yarışan milli sporcu İnci Ece Öztürk, kadınlar volo basamak disiplininde altın madalya kazandı.

Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen organizasyonun 4. gününde, kadınlar volo basamak finali yapıldı.

İnci Ece Öztürk, Hırvat Ria Vojkovic'i 35-28 mağlup ederek podyumun zirvesine çıktı.

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