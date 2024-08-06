İnanılmaz! ABD, son çeyrekte 13 sayı geriden geldi!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın basketbol finalinde ABD, Sırbistan'ı son çeyrekte 13 sayı geriden gelip 95-91 mağlup etti.

İnanılmaz! ABD, son çeyrekte 13 sayı geriden geldi!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın basketbol yarı finalinde ABD ile Sırbistan karşı karşıya geldi. 

ABD, son çeyreğine 13 sayı geride girdiği karşılaşmada Sırbistan'ı 95-91 yendi.

ABD'de Stephen Curry 36 sayı, 8 ribaund, Joel Embiid 19 sayı ve Lebron James 16 sayı, 12 ribaund ve 10 asist ile triple double yaptı. Sırbistan'da Bogdan Bognavic 20, Nikola Jokic ise 17 sayıyla oynadı.

Bu sonuçla birlikte ABD adını finale yazdırdı.  ABD, finalde Fransa ile karşı karşıya gelecek.

İşte üçüncülük ve final maçı programı TSİ ile şöyle:

Cumartesi: 12.00 Almanya-Sırbistan

Cumartesi: 22.30 Fransa-ABD

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