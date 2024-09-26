Inaki Williams: "Nico pişman değil"

Athletic Bilbao forması giyen Inaki Williams, kardeşi Nico Williams'ın takımda kalma kararından dolayı pişman olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Inaki Williams: 'Nico pişman değil'
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26 Eylül 2024 18:55
Athletic Bilbao forması giyen Inaki Williams, kardeşi Nico Williams ile ilgili konuştu.

Inaki Williams, "Nico, Athletic Bilbao'da kalma kararından pişman değil, bunun verdiği en iyi karar olduğunu söylüyor. Burada çok mutlu ve umarım mümkün olduğunca uzun süre birlikte oynamaya devam edebiliriz." dedi.

Nico Williams'ın adı yaz aylarında özellikle Barcelona ile anılmış ancak İspanyol yıldız Athletic Bilbao'da kalmıştı.

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