Inaki Pena'nın çabası yeterli olmadı!

Alanya deplasmanında ilk kez Galatasaray formasını giyen kaleci İnaki Pena performansıyla dikkat çekmişti. Kalesine gelen 5 topun 4'ünü çıkaran İspanyol kaleci bir gole engel olamamıştı.



Pena kalesine gelen 3 toptan 2'sini kurtarırken diğerinde Cardoso'nun golüne engel olamadı. Cim Bom'un kalecisi oynadığı iki maçta da kalesini gole kapatamadı, galibiyet yüzü göremedi.



Halil 10 maç sonra kulübede



Galatasaray'ın forvetlerinden Halil Dervişoğlu 10 maç aradan sonra sahaya çıkamadı. En son Avrupa Ligi'nde0-0 biten Lazio deplasmanında yedek bekleyen Halil sonrasındaki 5 maçta ilk 11'de oynarken 5 mücadelede de sonradan oyuna girmişti.



Gomis'in transferi ve Muhammed'in Afrika Kupası'ndan hazır dönmesi nedeniyle Torrent, bu ikiliyi tercih etti, Halil'e forma vermedi.





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