Spor Toto Süper Lig'de inişli çıkışlı bir sezon geçiren Galatasaray'da yeni transfer Inaki Pena, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.



GÜVEN VERDİ



Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından kalenin emanet edildiği Inaki Pena, sarı kırmızılılarda çıktığı ilk maçtan itibaren güven verdi.



Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Pena ile ilgili dış basından dikkat çeken bir haber derlendi.



MÜTHİŞ İSTATİSTİK



İspanya basınının haberine göre; Pena, Alanyaspor karşısında ilk maçında yaptığı beş şuttan dördünü çıkarmayı başararak, Galatasaray'ın bu sezon için kurtarış rekorunu kırdı.



AYAKLARINI İYİ KONTROL ETMESİ...



Pena'nın yaptığı önemli kurtarışların dışında, Barcelona formasını giyen oyuncuların klasik bir özelliği olan ayaklarını iyi kontrol etmesi ve kullanması detayına dikkat çekildi.



Haberin detayında ise; Alanyaspor karşısında önemli kurtarışlara imza atan genç kalecinin, sarı kırmızılıların birkaç orta saha oyuncusundan daha iyi efor sarf ettiği belirtildi.



O İSİMLERİ GERİDE BIRAKTI



Pena, 38 pasın 27'sini başarılı sonuçlandırdı ve iki takımın da birkaç orta saha oyuncusundan daha iyi bir efor sarf etti. Sarı kırmızılılarda Pena; Cicaldau, Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu'yu geride bıraktı.





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