Inaki Pena: 'Galatasaray'ı takip ediyordum'

Sezon sonuna kadar Barcelona'dan kiralanan 22 yaşındaki İspanyol kaleci Inaki Pena, Galatasaray macerası hakkında açıklamalarda bulundu.



Genç eldiven, "Galatasaray, futbolla ilgilenen herkes tarafından bilinen bir kulüp. Ben de küçüklüğümden beri Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı takip ediyordum. Muhteşem taraftarları ile birlikte Türkiye'nin en önemli kulübü. Aynı zamanda kendine özgü bir oyun kültürü olduğunu söyleyebilirim. Bana Galatasaray gibi büyük bir kulübe gelme ihtimalinden bahsettiklerinde hiç düşünmeden kabul ettim" dedi.



'İlk günüm kaotikti'



Galatasaray'daki ilk gününün kaotik geçtiğini belirten Pena, "Çünkü bütün günüm sağlık kontrolleri ve görüşmelerle geçti. Ama sonunda anlaşmayı imzaladım ve İstanbul'da olduğum için mutluyum. Şu anda kötü bir dönemden geçtiğimizin farkındayım ancak kaliteli kadromuzla ve taraftarımızın desteğiyle her şey daha iyi olacaktır. Her şeyin daha iyi olacağına ve sezon sonunda iyi bir yerde bitireceğimize eminim" ifadelerini kullandı.





İLGİLİ VİDEO