Inaki Pena: 'Buraya tatile gelmedik'

Galatasaray'ın genç kalecisi Inaki Pena, Barcelona maçı öncesi konuştu.



İspanyol kaleci yaptığı açıklamada, "Bizim için çok özel bir rakip. Bugüne kadar bize çıkan en zor kuraydı. Bütün gücümüzü kullanacağız. İyi bir sonuç almamız lazım. Sanırım şu an iyiye gidiyorum. Daha fazla süre almaya çalışıyorum. Benim için değişik duygular. Elimden geleni yapacağım tabii ki." dedi.



"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜYÜZ"



Galatasaray'ın Türkiye'deki en büyük kulüp olduğunu söyleyen Pena, "Herkes, Barcelona'yı takip ediyor. Xavi ile devamlı gelişim içerisindeler. Kötü bir zamanda geldi. Yapmamız gerekenlerin bilincindeyiz. Türkiye'nin en büyük kulübüyüz. Buraya stadyumu görmek için gelmedik. Herkes, Barcelona'yı takip ediyor. Xavi ile devamlı gelişim içerisindeler. Kötü bir zamanda geldi. Yapmamız gerekenlerin bilincindeyiz. Türkiye'nin en büyük kulübüyüz." ifadelerini kullandı.



"STADYUMU GÖRMEYE GELMEDİK"



Barcelona'ya tatile gelmediklerini söyleyen genç kaleci, "Buraya stadyumu görmek için gelmedik. Mücadele etmeye geldik. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bütün şartları zorlayacağız. Barcelona'nın bizi baskı altında tutacağını biliyoruz. Topu fazlasıyla ayağımızda tutmaya çalışacağız. Güzel bir mücadele olacak ve sizler de yarın göreceksiniz." şeklinde konuştu.



"XAVİ BENİM İÇİN FIRSAT"



İspanya'ya dönebilmek için en iyi performansını ortaya koymak istediğini belirten İspanyol kaleci, "Kaleci olarak dünyanın en iyi kulüplerinden birinde oynamak tabii ki daha iyiydi. Barcelona'da oynamak çok yüksek bir kalite. Geri dönmek için performansımın en iyisini sergilemem gerek. Daha fazla süre alırsam bunu gerçekleştireceğimi düşünüyorum. Barcelona'da uzun yıllar yer aldım. Xavi benim için iyi bir fırsat. Bu fırsatı iyi değerlendireceğim, geri dönmeyi umuyorum. Şu an bulunduğum yer çok güzel."



Inaki Pena ayrıca, "Geldiğimden beri beni çok iyi ağırladılar. Çok mutluyum. Baskıların, zorlukların bilincindeyiz. Bizim için Muslera çok önemli. Onun kalitesinden öğreneceğim çok şey var. Muslera'nın kalitesi tartışılmaz. Kendisi birinci günden itibaren yanımda oldu." diyerek sözlerini noktaladı.





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