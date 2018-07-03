İmzayı attı, Terim'in gözüne girdi

Galatasaray'da Ryan Donk'un, fiziksel açıdan çok iyi durumda olduğu bildirildi.
Sarı-kırmızılılar ile 1+1 yıllık yeni mukavele imzalayan Ryan Donk'un, fiziksel açıdan çok iyi durumda olduğu bildirildi.
İdmanlarda kendisinden istenenleri harfiyen yerine getiren 32 yaşındaki Hollandalı futbolcu, bu formuyla şimdiden Fatih Hoca'nın gözüne girmeyi başardı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Sarı-kırmızılılar ile 1+1 yıllık yeni mukavele imzalayan Ryan Donk'un, fiziksel açıdan çok iyi durumda olduğu bildirildi.
İdmanlarda kendisinden istenenleri harfiyen yerine getiren 32 yaşındaki Hollandalı futbolcu, bu formuyla şimdiden Fatih Hoca'nın gözüne girmeyi başardı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın