İmzayı attı, Terim'in gözüne girdi

Galatasaray'da Ryan Donk'un, fiziksel açıdan çok iyi durumda olduğu bildirildi.Sarı-kırmızılılar ile 1+1 yıllık yeni mukavele imzalayan Ryan Donk'un, fiziksel açıdan çok iyi durumda olduğu bildirildi.İdmanlarda kendisinden istenenleri harfiyen yerine getiren 32 yaşındaki Hollandalı futbolcu, bu formuyla şimdiden Fatih Hoca'nın gözüne girmeyi başardı.