İmza için Beşiktaş'tan haber bekliyor!

Beşiktaş'ta göreve gelir gelmez ilk olarak stoper hattındaki eksiklerden dem vuran teknik direktör Şenol Güneş, ara transfer döneminde bu bölgenin takviye edilmesini istemişti. Bundan dolayı stoper konusunda çalışmalara erkenden başlayan idareciler, yerli olarak; Çağlar Söyüncü ve Kaan Ayhan isimleri üzerine yoğunlaşmıştı.



İki oyuncu konusunda kapıyı kapatmasa da henüz olumlu bir gelişme kaydedemeyen idareciler, Welinton'la Ocak ayında yolların ayrılması ve Montero'nun da kiralık olarak gönderilecek olması sebebiyle açılacak 2 kontenjanı da yabancı isimlerden yana kullanabilir...



Bu doğrultuda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'dan Bruno Martins Indı'yle de yoğun şekilde ilgilenen Kara Kartal'ın, bu ismi kadrosuna katma şansının yüksek olduğu bildirildi.



YEŞİL IŞIK YAKTI



Siyah-Beyazlılar, stoper transferi konusunda Atletico Madrid'den Felipe'yle de ilgileniyor.



İspanyol basınında çıkan haberlere göre Kara Kartal'ın, La Liga ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı stoper için 500 bin Euro'luk bir transfer teklifinde bulunmaya hazırlandığı kaydedildi. Ocak ayında İspanyol ekibinden ayrılmak isteyen 33 yaşındaki oyuncu, bu sezon sadece 3 maçta forma giyebildi.



Deneyimli ismin, yeni bir maceraya hazır olduğu ve kulüplerin anlaşması halinde Beşiktaş forması giymeye yeşil ışık yaktığı kaydedildi.





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