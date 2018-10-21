Imperial'de pronax sesleri!
Imperial, kadrosunda değişikliğe gidiyor!
Son olarak StarSeries i-League Season 6'da izleme şansı bulduğumuz Imperial, kadrosunda değişikliğe gidiyor!
2019 yılının ilk Major turnuvası olacak olan IEM Katowice için Europe Minor açık elemelerine katılmak zorunda olan Imperial, elemelerde kadrosunda iki yeni oyuncu bulunduracak.
Markus "pronax" Wallsten ve Otto "ottoNd" Sihvo, Imperial'in takım tarihinde oynayacağı ilk Minor elemelerinde stand-in olarak kadroda bulunacak.
Takım koçu Neil "NeiL_M" Murphy'nin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, iki oyuncunun takıma elemeler boyunca "yardım edeceği" belirtildi. Bu da demek oluyor ki bu isimler ya geçici sorunlar sebebiyle kadroya d,hil oluyor, ya da kadrodan iki isim ayrılıyor.
Imperial kadrosundaki bu değişikliğin asıl sebebinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Bakalım transfer iddiaları doğru mu yoksa kadrodaki bu değişiklik geçici mi?
Yazar: Gökhan "makaron" Aksu - @makaronCS
2019 yılının ilk Major turnuvası olacak olan IEM Katowice için Europe Minor açık elemelerine katılmak zorunda olan Imperial, elemelerde kadrosunda iki yeni oyuncu bulunduracak.
Markus "pronax" Wallsten ve Otto "ottoNd" Sihvo, Imperial'in takım tarihinde oynayacağı ilk Minor elemelerinde stand-in olarak kadroda bulunacak.
Takım koçu Neil "NeiL_M" Murphy'nin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, iki oyuncunun takıma elemeler boyunca "yardım edeceği" belirtildi. Bu da demek oluyor ki bu isimler ya geçici sorunlar sebebiyle kadroya d,hil oluyor, ya da kadrodan iki isim ayrılıyor.
Pronax ve ottoNd'nin henüz hangi iki ismin yerine kadroya d,hil olacağı ise belirsiz. Fakat Avrupa'da transfer döneminin hareketli olduğu şu dönemde, kadronun genç ve yetenekli isimlerinden özellikle Ali "hAdji" Haïnouss ve Rokas "EspiranTo" Milasauskas'ın başka bir takıma transfer olacağı iddiaları ise takım koçunun açıklamasının ardından gündeme geldi.
First EU minor qualifier starts tomorrow. Missed out again by 1 spot @GODpronax & @ottoNdCSGO will help us out! Cu tomorrow
— Neil Murphy (@NeiL_Mcs) 21 Ekim 2018
Imperial kadrosundaki bu değişikliğin asıl sebebinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Bakalım transfer iddiaları doğru mu yoksa kadrodaki bu değişiklik geçici mi?
Yazar: Gökhan "makaron" Aksu - @makaronCS
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