Imoco Volley finalde Türkiye'den rakibini bekliyor

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı final maçında İtalya temsilcisi Imoco Volley, Brezilya'dan Minas'ı 3-1 yenerek finale çıktı

Haber; AA
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Imoco Volley finalde Türkiye'den rakibini bekliyor
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18 Aralık 2021 18:20
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı final maçında İtalya temsilcisi Imoco Volley, Brezilya'dan Minas'ı 3-1 yenerek finale yükselen ilk takım oldu.

Imoco Volley finalde pazar günü, Fenerbahçe Opet-VakıfBank maçının galibiyetle karşılaşacak. Minas ise pazar günü üçüncülük maçında Fenerbahçe Opet-VakıfBank maçının mağlubuyla karşı karşıya gelecek.

Salon: Ankara
Hakemler: Kovar Vlastimil (Çekya), Khattab Taghrid (Mısır)
Imoco Volley: Plummer, Folie, Egonu, Courtney, De Kruijf, Wolosz (De Gennaro, Caravello, Frosini, Gennari, Sylla)
Minas: Zalewski, Gambatto, Cuttino, Neriman Özsoy, De Oliveira, Silva (Henrique, Oliveira, Souza)
Setler: 23-25, 26-24, 25-15, 25-19
Süre: 95 dakika (26, 27, 19, 23)


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