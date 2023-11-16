Imoco'dan Santarelli - Fenerbahçe iddiasına yanıt

İtalya Kadın Voleybol Ligi'nin en güçlü ekiplerinden olan Imoco Volley Conegliano'nun başkanı Pietro Maschio, takımın başantrenörü Daniele Santarelli'nin Fenerbahçe Opet'e gideceği iddialarına açıklık getirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Imoco'dan Santarelli - Fenerbahçe iddiasına yanıt
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16 Kasım 2023 17:38
İtalya Kadın Voleybol Ligi ekiplerinden Imoco Volley Conegliano'nun başantrenörü Daniele Santarelli'nin Fenerbahçe Opet'in başına geçeceği iddialarına kulüp başkanı Pietro Maschio'dan yanıt geldi.

"KAHKAHA ATTIK"

İtalyan basınına konuşan Maschio bu iddiaları tümüyle yalanladı ve şu ifadeleri kullandı; "Dün sabah kahvaltısında, Daniele ve ben bu haberi okuduk ve güzel bir kahkaha attık; o da bu konuda hiçbir şey bilmiyordu."

TAKAS İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerde Fenerbahçe ile Imoco arasında başantrenör takası yaşanacağı ve Daniele Santarelli'nin Fenerbahçe Opet'e, Stefano Lavarini'nin ise Imoco Volley'e gideceği öne sürülmüştü.

MİLLİ TAKIMI ÇALIŞTIRIYOR

Aynı zamanda Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da başantrenörlüğünü yapan Santarelli, geçtiğimiz yaz Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası şampiyonluklarının yanı sıra milli takıma olimpiyat biletini de kazandırmayı bilmişti.



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