Immobile yine attı, Lazio kazandı

Serie A'nın 37. hafta maçında Lazio ile Brescia, Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Lazio, mücadeleyi 2-0 kazandı.



Karşılaşmada Lazio'nun golleri 17. dakikada Joaquin Correa ve 83. dakikada Ciro Immobile'den geldi.



Lazio, bu sonuçla puanını 78'e yükseltti ve haftayı 4. sırada kapattı. Lazio, Serie A'nın son haftasında Napoli ile deplasmanda karşılaşacak.



Brescia ise; aldığı mağlubiyet sonrası 24 puanla 19. sırada kaldı. Brescia, Serie A'nın 38. haftasında Sampdoria ile karşılaşacak.



IMMOBILE ZİRVEDE VE REKORA KOŞUYOR



Lazio'nun golcüsü Ciro Immobile gol sayısını 35'e çıkararak Altın Ayakkabı yarışında zirveye geçti. Immobile'nin en yakın rakipleri 34 gollü Lewandowski ve 31 golllü Cristiano Ronaldo oldu.



Immobile, aynı zamanda 36 golle Serie A'da rekoru elinde tutan Gonzalo Higuain'e çok yaklaştı. Yıldız golcü, son haftada 2 gol daha atarsa Higuan'in rekorunu kıracak.



